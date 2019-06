Nigeria: propaganda contro il governo, sospesa licenza di due emittenti di opposizione

- La National Broadcasting Commission (Nbc), l'autorità nigeriana di trasmissione, ha sospeso le trasmissioni delle due emittenti African independent Television (Ait) e di RayPower Fm, di proprietà dell'imprenditore e membro del Partito popolare democratico (Pdp) di opposizione Raymond Dokpesi. Lo riferisce la stampa locale, precisando che l'authority ha revocato la licenza di Daae Communications Plc, compagnia proprietaria dei due media, per violazione dei codici di trasmissione: secondo quanto dichiarato da Nbc in una nota, le due stazioni sono responsabili di "pregiudizio" nelle loro trasmissioni e per non aver rispettato gli obblighi finanziari nei confronti della stessa authority. In particolare, Ait e RayPower Fm avebbero "alimentato trasmissioni incendiarie, istigatrici e di propaganda mediatica contro il governo": la loro licenza è di conseguenza sospesa "fino a nuovo ordine", per non aver "rispettato le direttive della Commissione e le disposizioni di legge". In precedenza, l'imprenditore Dokpesi ha accusato la Nbc di aver imbastito il suo "impero mediatico" sulla base delle "istruzioni" della presidenza nigeriana: "Siamo su una strada già vista, è in corso una campagna di pressione contro i media", ha detto Dokpesi parlando in conferenza stampa alcune ore prima della sospensione della licenza. (segue) (Res)