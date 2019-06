Nigeria: propaganda contro il governo, sospesa licenza di due emittenti di opposizione (2)

- La Nigeria è uno dei paesi che più è stato coinvolto nel caso di manipolazione di influenza esercitata tramite Facebook in occasione delle elezioni in diversi paesi africani: il gruppo californiano ha di recente chiuso 265 account israeliani accusati di diffondere contenuti ingannevoli e violenti e ha bandito l'azienda israeliana Archimede Group per il suo "comportamento scorretto". In una nota, Facebook ha precisato che i contenuti falsi, spesso riguardanti notizie politiche, si sono concentrati in particolare nei riguardi di Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger e Tunisia, insieme ad "alcune attività" mirate ai paesi dell'America Latina e del Sud-est asiatico. "Le persone che hanno gestivano questa rete hanno creato account falsi per diffondere il loro contenuto e aumentare artificialmente il coinvolgimento, presentandosi come enti o gruppi di stampa locali e pubblicando informazioni che presumibilmente trapelavano dai politici", ha spiegato Nathaniel Gleicher, responsabile della politica di cybersicurezza per il gruppo Facebook. Secondo quanto riferito da Gleicher, l'apertura di un'inchiesta ha permesso di verificare le responsabilità del gruppo israeliano Archimede. "Questa compagnia e tutte le sue filiali sono ora bandite da Facebook", ha precisato. (segue) (Res)