Fca-Renault: Bernini (FI), governo figurina

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, commenta in una nota: "Di Maio dice che il governo francese, entrando a gamba tesa nella fusione tra Fca e Renault, ha fatto una brutta figura. Come dargli torto? Peccato che in questa vicenda il governo italiano, che sta nazionalizzando tutto il possibile - a partire da Alitalia e dal parmigiano – si sia comportato da liberista a sua insaputa con Di Maio nelle vesti di una figurina". (Com)