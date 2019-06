Migranti: Ocha chiede indagine indipendente su sparizione rifugiati in Libia

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli dovrebbe lanciare immediatamente “un'indagine indipendente” per localizzare i migranti e i rifugiati “scomparsi” in Libia. Lo ha detto oggi a Ginevra il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), Rupert Colville. Il funzionario dell’Onu ha espresso preoccupazione per le “notizie di sparizioni e di traffico di esseri umani” dopo l’intercettamento in mare di migranti e rifugiati da parte della Guardia costiera libica. “Finora quest'anno, un totale di oltre 2.300 persone sono state prese al largo delle coste della Libia e messe in strutture di detenzione. La Guardia costiera libica riferisce che dal 30 aprile ha consegnato centinaia di persone a una struttura di Al Khoms, sotto la supervisione del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale (Dcim). Questo include 203 persone state consegnate il 23 maggio. Tuttavia, la struttura di Al Khoms riferisce che attualmente ci sono solo 30 migranti presenti”, ha detto ancora Colville. Alcuni migranti sarebbero stati “venduti per compiere lavori forzati, sfruttamento sessuale, o ai contrabbandieri che promettono il transito verso l'Europa”, ha detto ancora il portavoce dell’Ocha. “Quando una persona muore in custodia, c'è una presunzione di responsabilità dello Stato”, ha avvertito Colville. (Lit)