Mibac: il 18 a Roma la presentazione della Fondazione Scuola di alta formazione donne di governo

- Martedì 18 giugno alle 11.30 a Roma, presso la sala Spadolini del Mibac in via del Collegio Romano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Scuola di alta formazione donne di governo e delle sue attività 2019. La Fondazione si propone di dare vita ad un'impresa che con autorità ponga la genealogia e la coscienza dei saperi e delle sapienze del pensiero femminile, come patrimonio da trasferire a uomini e donne. Di seguito il programma della conferenza stampa con relatori e relatrici. Per i saluti istituzionali, Giovanni Panebianco, segretario generale Mibac, Tiziana Coccoluto, capo Gabinetto Mibac, e Luana Zanella, presidente Fondazione Scuola di alta formazione donne di governo. Modererà Alberto Leiss di Leimburg, giornalista, Associazione maschile plurale. Parteciperanno Annarosa Buttarelli, direttrice scientifica Fondazione Scuola di alta formazione donne di governo, che presenterà i corsi di perfezionamento; Flavia Marzano, assessora Roma Semplice, Comune di Roma; Valentina Lostorto,docente Sna – Scuola nazionale dell'amministrazione; Cristiana Collu, direttrice Gam-Amc; David Trotti,direttore Aidp Lazio; Paola Ugolini, curatrice e storica critica dell'arte. (Ren)