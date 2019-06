Tribunale brevetti: Sala, non voglio fare battaglia ma percorso con governo

- In merito alla questione della possibile candidatura di Milano come sede del Tribunale europeo dei brevetti il sindaco di Mioano Giuseppe Sala, a margine dell’incontro dedicato al progetto "Lifegate Plasticless", ha dichiarato: “La partita è interessante e avrebbe molta logica - ha precisato il primo cittadino - la maggior parte dei brevetti vengono fatti a Milano però io non voglio fare una battaglia se non attraverso un percorso con il governo”. In questo senso “al governo chiediamo senza se e senza ma di farci sapere se Milano è la candidata - ha aggiunto Sala - ma se così non fosse non è che ci strappiamo i capelli però dovrebbero spiegare perché lo portano in un’altra città quando gran parte dei brevetti vengono fatti qui”. Per quanto riguarda la riunione in materia richiesta dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, insieme anche al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco ha chiosato: “La riunione che avremo per me avrà solo lo scopo di chiarimento dal punto di vista politico poi siamo sempre disponibili a lavorarci. La riunione sarà verso fine mese”. (Rem)