Sblocca cantieri: Santillo (M5s), nessun arretramento su legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agostino Santillo, capogruppo M5s in commissione Lavori pubblici al Senato, in una nota precisa: "A chi già in queste ore si lancia in profezie su opacità e infiltrazioni criminali in merito allo 'Sbloocca cantieri' votato ieri dal Senato, rispondiamo che le semplificazioni burocratiche messe in atto sono volte a migliorare anche l'efficacia dei controlli, e non soltanto a una maggiore velocizzazione dei lavori. Del resto - prosegue - irregolarità e comportamenti borderline negli ultimi anni si sono moltiplicati proprio a causa dell'eccesso di passaggi amministrativi e burocratici accumulatisi anno dopo anno. Senza dimenticare che a fare da argine c'è pur sempre la legge 'Spazza corrotti' che grazie all'impulso di Di Maio e Bonafede, siamo riusciti a portare a casa già in questo primo scorcio di legislatura. Lo Sblocca cantieri - conclude Santillo - non solo darà nuova verve alla nostra economia, ma darà meno possibilità a chi fa impicci di nascondersi dietro alla burocrazia". (Com)