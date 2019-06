Energia: Starace (Enel) a "Nova", nostro approccio su decarbonizzazione mostra primi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha puntato sulla decarbonizzazione, in Russia come nel resto del mondo, e ora si iniziano a vedere i risultati. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ad "Agenzia Nova" a margine dei lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Decarbonizzazione per Enel significa "uscire progressivamente da quegli asset che non hanno per noi particolare rilevanza e concentrarci su altri che significano il futuro", ha spiegato l'Ad, garantendo che la compagnia proseguirà questo trend. Confermando che "la Russia ha un potenziale immenso", Starace ha spiegato che Enel sta "partecipando a un altra gara per l'energia rinnovabile proprio in questi giorni, per un impianto eolico" ma che "aggiungerà anche capacità solare", continuando sostanzialmente "a giocare su tutti i fronti". (segue) (Rum)