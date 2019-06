Cina-Usa: ministero Commercio, calo importazioni soia e maiale per tensioni commerciali

- Colpite dalle tensioni commerciali fra Cina e Stati Uniti, le importazioni cinesi di soia e maiale dagli Usa sono diminuite pesantemente, mentre quelle provenienti da altri paesi hanno registrato una crescita significativa. Lo ha dichiarato ieri Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio cinese (Moc). "Nei primi quattro mesi, le importazioni cinesi di soia sono calate del 7,9 per cento su base annua, con le importazioni di soia americana che sono crollate di oltre il 70 per cento da un anno fa, a 4,31 milioni di tonnellate", ha detto Gao. Al contrario, le importazioni di soia dal Brasile sono aumentate del 46,8 per cento, e quelle dall'Argentina hanno registrato una crescita di 23 volte a 2,15 milioni di tonnellate nello stesso periodo, ha spiegato il ministero. (segue) (Cip)