Cina-Usa: ministero Commercio, calo importazioni soia e maiale per tensioni commerciali (2)

- La Cina è il più grande mercato estero per la soia statunitense. Le statistiche mostrano che le esportazioni di soia negli Stati Uniti verso la Cina rappresentavano il 62,3 per cento delle esportazioni totali di soia nel 2016. Il tasso è sceso al 17,9 per cento nel 2018 a seguito delle politiche statunitensi di protezionismo commerciale. L'attrito commerciale ha avuto un impatto anche sulle importazioni di carne suina, che sono diminuite dello 0,9 per cento su base annua a 774 mila tonnellate nei primi quattro mesi. Gao ha detto che le importazioni cinesi di carne di maiale dagli Stati Uniti nel periodo gennaio-aprile sono diminuite del 53,6 per cento rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni di carne suina da Spagna, Canada, Regno Unito e Paesi Bassi sono aumentate di oltre il 10 per cento su base annua durante lo stesso anno periodo. "Il mercato cinese è un mercato aperto in cui i prodotti competitivi di tutti i paesi sono i benvenuti", ha sottolineato il portavoce, che ha aggiunto che i dati sulle importazioni di soia e carne di maiale hanno mostrato che il protezionismo commerciale e il "bullismo" degli Stati Uniti hanno causato un enorme impatto sul commercio di prodotti agricoli tra i due paesi, danneggiando entrambe le parti. (segue) (Cip)