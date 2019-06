Cina-Usa: ministero Commercio, calo importazioni soia e maiale per tensioni commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sospeso gli acquisti di soia dagli Stati Uniti dopo l'escalation della guerra commerciale tra i due paesi. Lo riferisce la stampa internazionale che cita alcune fonti secondo cui gli acquirenti di cereali di Stato non hanno ricevuto ulteriori ordini per continuare con gli acquisti. I dati del governo indicano che la Cina ha comprato circa 13 milioni di tonnellate di soia Usa dopo che i paesi hanno concordato a dicembre, una tregua nella disputa commerciale. A febbraio il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, aveva dichiarato che la Cina si era impegnata a comprare altri dieci milioni di tonnellate di soia statunitense. Ieri la Cina ha accusato gli Stati Uniti di praticare "terrorismo economico ai suoi danni", in un contesto di crescente inasprimento della retorica tra le due maggiori potenze mondiali. (segue) (Cip)