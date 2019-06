Imprese: Huawei Technologies ha siglato 46 contratti per il 5G in 30 paesi del mondo (2)

- A margine dell'incontro tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il suo omologo russo Vladimir Putin, a Mosca, Huawei ha siglato un accordo con la società di telecomunicazioni russa Mts per sviluppare una rete 5G in Russia nel corso del prossimo anno. Lo riferisce la stampa internazionale. "L'accordo vedrà lo sviluppo delle tecnologie 5G e il lancio pilota delle reti di quinta generazione nel 2019-2020", ha affermato Mts in una nota. Citato nella dichiarazione, Guo Ping di Huawei, ha dichiarato di essere "molto felice" con l'accordo "in un'area di importanza strategica come il 5G". Secondo il "Daily News" il gigante delle telecomunicazioni cinese è in agitazione da maggio, quando l'amministrazione Trump ha vietato alle società statunitensi di vendere apparecchiature ad alta tecnologia a Huawei per i sospetti che sta spiando per Pechino. Gli esperti dicono che la decisione degli Stati Uniti, che entrerà in vigore entro tre mesi, minaccia la sopravvivenza dell'azienda, che è altamente dipendente dai chip degli Stati Uniti per i suoi telefoni. Diverse aziende hanno già preso le distanze da Huawei, tra cui Google, il cui sistema Android equipaggia la maggior parte degli smartphone nel mondo. (segue) (Cip)