Thailandia: premier Prayuth invia appello all’unità al paese

- Il capo della giunta thailandese. Prayuth Chan-ocha, ha rivolto ieri un appello all’unità nazionale, dopo il voto del parlamento che gli ha consegnato il mandato da capo del prossimo governo. Il leader thailandese ha ringraziato i parlamentari che lo hanno sostenuto, e si è rivolto ai thailandesi affinché uniscano le forze per far progredire il paese. Il premier neoeletto si è impegnato a “fare del suo meglio per la nazione, la religione, la monarchia e il popolo”, ha riferito il portavoce del premier, tenente generale Werachon Sukondhapatipak. Prayuth si troverà a dover guidare una fragile coalizione parlamentare di 19 partiti, che gode di una risicata maggioranza alla Cmaera bassa. (segue) (Fim)