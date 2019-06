Thailandia: premier Prayuth invia appello all’unità al paese (6)

- Il nuovo parlamento della Thailandia si è riunito formalmente per la prima volta il 24 maggio, a due mesi esatti dalle elezioni generali di marzo. I nuovi parlamentari, però, rimarranno privi di una sede ufficiale almeno sino al prossimo anno. I lavori di un nuovo complesso dedicato da 524 milioni di dollari a Bangkok procedono a rilento, e nel frattempo i parlamentari hanno dovuto affittare un auditorium dall’azienda statale Tot Plc. Le votazioni per la scelta del prossimo primo ministro, che si apriranno la prossima settimana, si terranno presso il medesimo sito provvisorio. Pakpoom Srichamni, presidente di Sino-Thai Engineering & Construction Plc – contractor del progetto per il nuovo edificio parlamentare – ha dichiarato che probabilmente i lavori verranno conclusi verso la fine del 2020. La costruzione del nuovo edificio, che si ispira alla cosmologia buddhista, è iniziata dopo il golpe militare incruento del 2014. Una volta completata, la struttura avrà una superficie di 424mila metri quadri, che ne faranno uno degli edifici amministrativi più grandi al mondo. (segue) (Fim)