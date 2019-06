Thailandia: premier Prayuth invia appello all’unità al paese (7)

- Lo stallo degli equilibri parlamentari emerso in Thailandia dopo le elezioni generali dello scorso marzo – le prime dopo il golpe incruento dell’Esercito, nel 2014 – aveva generato uno scenario che era stato ipotizzato già nei mesi precedenti il voto: quotidiani e analisti di quel paese asiatico hanno discusso infatti per settimane la prospettiva di un governo tecnico o di unità nazionale, alla cui guida verrebbe chiamata una figura di garanzia, quasi certamente un funzionario in carriera di provata fedeltà alla Monarchia thailandese. Tale profilo pareva calzare a pennello ad Ampon Kittiampon, funzionario 64enne con alle spalle una lunga carriera accademica, seguita da incarichi di rilievo in diversi ministeri e agenzie governative. La formazione di un governo guidato da un tecnocrate potrebbe rappresentare l’unica alternativa a fase una lunga e potenzialmente destabilizzante di definizione dei rapporti di forza tra i partiti thailandesi: le recenti adesioni al fronte parlamentare pro-giunta sembrano però allontanare lo scenario di un governo tecnico, almeno per il momento. (Fim)