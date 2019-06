Serbia: presidente Vucic, non previsto incontro bilaterale con kosovaro Thaci a summit Bratislava

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, non avrà domani un incontro bilaterale con il kosovaro Hashim Thaci in occasione del vertice GlobSec a Bratislava: lo ha detto lo stesso Vucic ospite dell'emittente "Tv Prva". Il capo dello Stato serbo ha precisato che avrà invece "una serie di incontri bilaterali" a margine del summit, compresi quelli con rappresentanti del Dipartimento di Stato Usa a cui chiederà "aiuto" affinché Pristina elimini i dazi imposti sulle merci serbe. La Serbia, ha infine aggiunto Vucic, si comporta in modo costruttivo e desidera discutere di una soluzione di compromesso per il problema del Kosovo. (segue) (Seb)