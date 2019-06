Usa:-Messico: Trump, colloqui su immigrazione proseguono bene ma pronte nuove tariffe (3)

- Il Messico deve fare di più per frenare il flusso di migranti al confine con gli Stati Uniti, ha detto il vicepresidente Usa Mike Pence parlando oggi alla stampa. “Abbiamo chiarito che il presidente Trump rimarrà sulle sue posizioni fino a quando non verrà messa fine a questa crisi sul confine meridionale", ha detto Pence, che ha definito positivo l'incontro di ieri con la delegazione messicana. L’incontro di ieri "è stato positivo, accogliamo con favore gli sforzi dei rappresentanti messicani di offrire soluzioni alla crisi, ma abbiamo bisogno che il Messico faccia di più”, ha dichiarato. (segue) (Was)