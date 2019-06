Usa:-Messico: Trump, colloqui su immigrazione proseguono bene ma pronte nuove tariffe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo il quotidiano "Washington Post", i funzionari statunitensi e messicani starebbero discutendo le linee guida di un accordo che aumenterebbe drasticamente gli sforzi del Messico per ridurre il passaggio dei migranti negli Usa, e darebbe agli Stati Uniti molta più libertà per deportare i richiedenti asilo. Di fronte alla minaccia di Trump di imporre tariffe crescenti alle merci messicane a partire da lunedì, i funzionari messicani si sono impegnati a schierare fino a 6.000 soldati della Guardia Nazionale nella regione di confine con il Guatemala, una dimostrazione di forza che dovrebbe immediatamente ridurre il numero di migranti intenzionati a dirigersi verso il confine degli Stati Uniti. (Was)