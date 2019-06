Algeria: Bensalah chiede nuove elezioni e prolunga mandato presidenziale

- Il capo dello Stato algerino, Abdelkader Bensalah, ha annunciato in serata che nei prossimi giorni si terranno nuove elezione presidenziali e ha chiesto all'elettorato di prepararsi per il nuovo voto. Bensalah ha anche deciso di estendere il suo mandato presidenziale fino allo svolgimento delle nuove elezioni, garantendo la copertura dell'incarico nel periodo intermedio. Il presidente ha invitato l'opposizione a negoziare per trovare una soluzione alla crisi attuale in cui versa l'Algeria, evitando di perdere più tempo. Bensalah ha incaricato il governo di preparare un progetto di legge che fornisca garanzie per le elezioni, attraverso la creazione di un'Autorità nazionale indipendente per l'organizzazione elettorale che possa assicurare elezioni libere ed eque ai candidati. Il ministero degli Interni perderà quindi tutte le sue prerogative nell'organizzazione delle elezioni. L'Autorità indipendente sarà presieduta da una persona da nominare dopo le consultazioni, e comprenderà figure eminenti della società civile. (Ala)