D-Day: Trump e leader mondiali celebrano sbarco in Normandia che salvò l'Europa dal nazismo

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e altri leader mondiali hanno celebrato il 75esimo anniversario dell'invasione della Normandia che ha contribuito a liberare l'Europa dal nazismo e porre le basi per la moderna alleanza transatlantica. Trump ha reso omaggio oggi, 6 giugno, ai soldati statunitensi che hanno preso d'assalto la spiaggia 75 anni fa, e ha definito l'invasione del D-Day "un'epica battaglia e feroce eterna lotta tra il bene e il male". I leader hanno onorato i numerosi veterani viventi dell'invasione del D-Day, conferendo ad alcuni la medaglia d'onore francese. "Quelli che hanno combattuto qui hanno conquistato il futuro, hanno vinto la sopravvivenza della nostra civiltà e ci hanno mostrato la via per amare, amare e difendere il nostro modo di vivere per molti secoli a venire", ha detto Trump alla fine del suo discorso. (segue) (Was)