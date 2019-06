D-Day: Trump e leader mondiali celebrano sbarco in Normandia che salvò l'Europa dal nazismo (2)

- Il presidente Usa, parlando ai giornalisti, ha detto che nelle prossime due settimane prenderà una decisione sull'opportunità di imporre tariffe addizionali per 325 miliardi di dollari di beni cinesi di importazione. "Prenderò questa decisione nelle prossime due settimane dopo il G20, in un modo o nell'altro dopo il G20", ha detto il presidente. Dopo la giornata di commemorazione, Trump e il presidente Macron hanno avuto un incontro durante il quale hanno rafforzato il legame "indistruttibile" tra le loro nazione. Macron ha personalmente ringraziato Trump per essersi unito alle celebrazioni dei veterani della loro nazione. "La tua presenza qui e la loro presenza (dei veterani) è per me il miglior simbolo del nostro legame indissolubile", ha detto Marcon. "I nostri soldati hanno lavorato a stretto contatto (...) ogni volta che la libertà e la democrazia sono in gioco, lavoriamo insieme", ha aggiunto. Trump ha concordato: "Abbiamo davvero una grande partnership". (Was)