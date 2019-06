Usa: Rudy Giuliani pianifica di lasciare squadra legale di Trump

- Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato del presidente Usa Donald Trump, intende lasciare la sua posizione dopo aver terminato di lavorare sulle conseguenze legali generate dalle indagini del procuratore speciale Robert Mueller. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Washington Examiner”, alla domanda se avesse intenzione di mantenere la sua posizione di avvocato di Trump, Giuliani ha risposto: "Penso di no", aggiungendo tuttavia che potrebbe continuare a lavorare se il presidente glielo chiedesse. Giuliani è stato uno dei principali strateghi e portavoce legale di Trump da quando ha assunto la posizione nella sua squadra nell'aprile 2018. (Was)