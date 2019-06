Medio Oriente: comandante Usa McKenzie, Iran rappresenta “minaccia imminente"

- Il più alto comandante delle Forze statunitensi in Medio Oriente, il generale Frank McKenzie, ritiene che l'Iran e i suoi alleati possano orchestrare un attacco in qualsiasi momento. "Penso che la minaccia sia imminente", ha detto McKenzie in un'intervista esclusiva con l'emittente “NbcNews” da Baghdad. "Valutiamo continuamente la nostra posizione di forza nella regione", ha aggiunto. "In realtà non credo che la minaccia sia diminuita", ha detto McKenzie dopo aver tenuto una serie di incontri con il primo ministro e il capo della difesa iracheni. "Credo che la minaccia sia ancora molto reale", ha spiegato, dicendosi comunque "rincuorato" dagli sforzi del governo iracheno per proteggere le forze statunitensi e i loro alleati nella regione. (segue) (Was)