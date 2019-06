Brasile: presidente Bolsonaro promulga legge su diffamazione a scopo elettorale

- Il presidente della Repubblica brasiliana, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che configura il reato di diffamazione a scopo elettorale. La legge entra dunque in vigore e sarà già valida per le elezioni comunali nel 2020. In base alla nuova normativa del codice elettorale chiunque "dia origine a procedimenti investigativi o giudiziari" contro qualcuno "palesemente consapevole dell'innocenza del denunciato e con finalità elettorali" può essere condannato con una pena da due a otto anni di reclusione". Il disegno di legge era stato presentato alla Camera nel 2011 dal deputato Félix Mendonça Junior, ma è stato approvato in Senato soltanto ad aprile. La legge mira a contrastare "la proliferazione di atti irresponsabili portati avanti con uno scopo elettorale, al fine di violare o manipolare la volontà popolare e danneggiare persone legittimamente eletti per volontà del popolo". (Brb)