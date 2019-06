Canada: caso Huawei, fissata per gennaio 2020 udienza di estradizione Usa di cfo Meng Wanzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte canadese ha fissato per gennaio l'udienza di estradizione della direttrice finanziaria del colosso tecnologico cinese Huawei, Meng Wanzhou, ricercata dagli Stati Uniti per accuse di frode bancaria. Oggi, 6 giugno, la Corte Suprema della Columbia Britannica ha accettato la proposta della squadra di difesa di Meng di iniziare l'udienza il 20 gennaio, dopo oltre un anno dall'arresto avvenuto all'aeroporto di Vancouver. La “Cbc”, Canadian Broadcasting Corporation, ha riferito che l'udienza di estradizione di Meng inizierà nel gennaio 2020 e che il caso dovrebbe concludersi entro l'ottobre dello stesso anno. Meng, 47 anni, figlia del fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, non è comparsa in tribunale. In una nota, Huawei ha detto che non ci sono prove che Meng abbia ingannato le banche e che le sue presunte azioni non siano un crimine in Canada. I suoi legali sostengono anche che alcuni commenti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mostrano come il caso contro Meng sia "guidato da considerazioni politiche e finanziarie, non dallo stato di diritto".(Res)