Canada-Cina: premier Trudeau auspica incontro con presidente cinese Xi

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, spera di poter avere un incontro faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping durante il prossimo vertice G20, per discutere il deterioramento delle relazioni tra Canada e Cina. Trudeau ha detto oggi, 6 giugno, che non vede l'ora di incontrare Xi al summit G20 in Giappone, che inizierà il 28 giugno. "Non vedo l'ora di essere al G20 tra poche settimane, un'opportunità per entrare in contatto con diversi leader mondiali con i quali abbiamo buoni rapporti di lavoro o sfide", ha detto Trudeau parlando ai giornalisti in Francia dopo le commemorazioni per il D-Day. "L'opportunità di interagire direttamente con il presidente cinese è certamente qualcosa che stiamo cercando", ha affermato il premier liberale. "La detenzione di due canadesi, in modo arbitrario, da parte del governo cinese è di estrema importanza per noi. Le loro azioni sui semi di colza, e i problemi attorno ad altri prodotti, sono preoccupanti”, ha detto Trudeau. (segue) (Res)