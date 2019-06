Brasile: Bolsonaro promulga legge che autorizza ricovero coatto per tossicodipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge approvata dal Congresso che autorizza il ricovero involontario (coatto) per tossicodipendenti. Il testo è stato pubblicato giovedì, 6 giugno, in Gazzetta ufficiale. La nuova legge stabilisce che "l'ospedalizzazione involontaria" può essere effettuata solo nelle strutture sanitarie e negli ospedali generali e dipenderà dall'approvazione di un medico responsabile e avrà un periodo massimo di 90 giorni, considerato come tempo necessario per la disintossicazione. La richiesta per il ricovero del tossicodipendente in ospedale può essere presentata anche dalla famiglia o dal tutore legale. Se nessuno di questi sarà disponibile, la richiesta potrà essere presentata da un'assistente sociale o da un organo del Sistema nazionale antidroga. Proposto dal deputato Osmar Terra, attuale ministro della Cittadinanza, il disegno di legge è stato approvato dalla Camera nel 2013 e inviato quell'anno al Senato. La legge è rimasta bloccata fino allo scorso 15 maggio. (Brb)