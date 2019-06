Usa: Pentagono non punirà vertici militari per imboscata in Niger del 2017

Il segretario della Difesa statunitense, Patrick Shanahan, ha detto di aver accettato i risultati di un'indagine su una missione delle Forze speciali in Africa nel 2017 che ha lasciato morti quattro soldati statunitensi e che, dopo una revisione, non punirà i vertici militari coinvolti. Il Pentagono ha pubblicato il suo rapporto definitivo sulla missione in Niger e sulle molte carenze che hanno portato ad un'imboscata contro un distaccamento dei Berretti verdi da parte di un centinaio di combattenti collegati allo Stato islamico. Insieme ai risultati, il Pentagono ha detto che nove degli uomini direttamente coinvolti nella missione riceveranno premi per le loro azioni, mentre altri nove saranno sottoposti a sanzioni disciplinari per errori e sviste. Shanahan ha aggiunto che nessun altro ufficiale sarà punito in relazione all'attacco del 4 ottobre 2017 e che si dichiara "soddisfatto del fatto che tutte le conclusioni, i riconoscimenti e le azioni di responsabilità sono stati approfonditi e appropriati".