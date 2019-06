Usa: Pentagono non punirà vertici militari per imboscata in Niger del 2017 (2)

Washington, 06 giu 23:39 - (Agenzia Nova) - Il rapporto pubblicato oggi, 6 giugno, ribadisce le conclusioni precedenti secondo cui nessun singolo fattore ha causato l'esito fatale della missione. Sarebbe stata invece una serie di errori a mettere il distaccamento delle forze speciali, noto come Team Quallam, in una posizione estremamente pericolosa. "Tragicamente, quattro soldati statunitensi e quattro soldati nigeriani hanno perso la vita quando sono stati attaccati da una forza numericamente superiore, pesantemente armata", ha detto Shanahan. "Indipendentemente da qualsiasi cosa che abbia fatto precipitare l'imboscata, gli uomini del Team Quallam hanno combattuto valorosamente e noi riconosceremo quel valore”, ha concluso il segretario alla Difesa. (Was) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il rapporto pubblicato oggi, 6 giugno, ribadisce le conclusioni precedenti secondo cui nessun singolo fattore ha causato l'esito fatale della missione. Sarebbe stata invece una serie di errori a mettere il distaccamento delle forze speciali, noto come Team Quallam, in una posizione estremamente pericolosa. "Tragicamente, quattro soldati statunitensi e quattro soldati nigeriani hanno perso la vita quando sono stati attaccati da una forza numericamente superiore, pesantemente armata", ha detto Shanahan. "Indipendentemente da qualsiasi cosa che abbia fatto precipitare l'imboscata, gli uomini del Team Quallam hanno combattuto valorosamente e noi riconosceremo quel valore”, ha concluso il segretario alla Difesa. (Was)