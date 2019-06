Argentina-Brasile: vertice Macri-Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale e integrazione commerciale

- La cooperazione bilaterale e l'integrazione commerciale - con al centro l'accordo tra Unione Europea (Ue) e Mercato comune del Sud (Mercosur) - sono stati due dei principali temi affrontati nel vertice tenutosi oggi a Buenos Aires tra il presidente argentino Mauricio Macri ed il suo omologo brasiliano Jair Bolsonaro. Si è trattato di un incontro che ha suggellato l'ottima sintonia manifestata dai due capi di Stato attraverso la firma di numerosi accordi e memorandum d'intesa in materia soprattutto di energia. "Era da tempo che non si assisteva a tante iniziative di integrazione" ha dichiarato Macri nella conferenza stampa congiunta al termine del vertice. "Abbiamo praticamente gli stessi ideali", ha dichiarato da parte sua Bolsonaro, che ha anche approfittato per dare un forte messaggio di sostegno a Macri in vista delle prossime elezioni presidenziali. "Faccio un appello al popolo argentino affinché prendano una decisione con la ragione piuttosto che con l'emozione, come abbiamo fatto in Brasile", ha detto. (segue) (Abu)