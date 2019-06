Argentina-Brasile: vertice Macri-Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale e integrazione commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in materia di energia è stato uno dei principali punti affrontati nel vertice. "Le energie rinnovabili sono una enorme opportunità per i nostri due paesi non solo per ottenere energia economica, per il consumo e per lo sviluppo industriale, ma anche per poterla esportare al mondo", ha dichiarato Macri in questo senso. Gli accordi firmati dai ministri degli Esteri dei due paesi, Jorge Faurie per l'Argentina ed Ernesto Araujo per il Brasile, di fatto riguardano eminentemente la questione dell'energia e includono di fatto una "Dichiarazione congiunta su Politica nucleare", un "Memorandum d'intesa su Cooperazione mutua in materia mineraria", un "Memorandum d'intesa su cooperazione in materia di energie rinnovabili (eolica, bioenergia e biocombustibili)" ed un "Memorandum d'intesa su Interscambio di energia". Bolsonaro ha inoltre anticipato che è stata discussa "extra-agenda" la possibilità della costruzione di due nuovi centrali idroelettriche al confine tra i due paesi. (segue) (Abu)