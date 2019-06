Argentina-Brasile: vertice Macri-Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale e integrazione commerciale (3)

- Per quanto riguarda l'integrazione regionale Macri, che detiene in questo semestre anche la presidenza del Mercosur, ha dichiarato che "bisogna capovolgere la visione" con cui è nato il blocco integrato oltre che da Argentina e Brasile, anche da Paraguay e Uruguay. "Il Mercosur sta compiendo i trenta anni e in questi trent'anni il mondo non non è lo stesso, non bisogna puntare solo all'integrazione e allo sfruttamento dei nostri mercati, ma anche a favorire una maggiore inclusione e inserzione del Mercosur nello sviluppo globale", ha detto. In questo senso Bolsonaro ha confermato che "la firma di un accordo con l'Unione Europea è vicina" e che "tutto il blocco otterrà dei vantaggi". (segue) (Abu)