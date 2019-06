Argentina-Brasile: vertice Macri-Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale e integrazione commerciale (4)

- Non è mancato inoltre un riferimento da parte di entrambi i presidenti alla crisi del Venezuela, una questione rispetto alla quale i due paesi manifestano un solido allineamento tradotto in una forte condanna del regime considerato illegittimo di Nicolas Maduro e nel riconoscimento del governo del presidente autoproclamato Juan Guaidò. "Faremo il possibile per ristabilire la democrazia in Venezuela", ha dichiarato Macri, che ha quindi sottolineato che Brasile ed Argentina hanno "ratificato l'impegno nella difesa dei diritti umani". "Tutta l'America del Sud è preoccupata affinché non ci siano nuovi Venezuela nella regione, e dobbiamo prendere decisioni concrete in questo senso", ha dichiarato da parte sua il presidente brasiliano. (Abu)