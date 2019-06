Kosovo-Serbia: premier Haradinaj domani da Merkel, incontro decisivo per capire possibilità ripresa dialogo

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj incontrerà domani a Berlino il cancelliere tedesco Angela Merkel. Il quotidiano kosovaro "Zeri" riferisce che l’incontro sarà determinante per valutare le reali possibilità di rilanciare il dialogo tra Kosovo e Serbia nell'ottica del raggiungimento di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Secondo il quotidiano, se ci saranno segnali sull’impossibilità di concludere con successo un accordo tra Pristina e Belgrado, in particolare a causa dell'intransigenza del governo guidato dal premier Ramush Haradinaj, verranno sollecitate opzioni come quelle di elezioni anticipate per aprire nuove possibilità. Il quotidiano "Bota Sot" cita l'emittente tedesca "Deutsche Welle" affermando che l’incontro tra Haradinaj e Merkel durerà circa un’ora. Il dialogo tra Belgrado e Pristina sarà l’argomento principale, ma verranno discusse anche il tema dei dazi imposti da Pristina alle importazioni di prodotti dalla Serbia e l'avvicinamento al summit di Parigi in programma il primo luglio luglio. "Deutsche Welle" riferisce che Merkel intende chiedere ad Haradinaj chiarimenti aggiuntivi alla decisione di imporre dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. (Kop)