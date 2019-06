Kosovo-Onu: Guterres, abbiamo dovere di garantire sicurezza del personale

- Le Nazioni Unite hanno la responsabilità e il dovere di garantire la sicurezza e la protezione del suo personale, che è sparso in tutto il mondo ed è spesso costretto a lavorare in situazioni molto difficili. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un’intervista esclusiva rilasciata all’agenzia di stampa russa “Tass” a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Il segretario generale ha rilasciato le suddette dichiarazioni per commentare i raid svolti lo scorso 28 maggio dalle unità speciali della polizia di Pristina che hanno portato a numerosi arresti tra cui due dipendenti della missione Onu in Kosovo (Unmik). “In questi casi abbiamo sempre informato le autorità locali dell’immunità di cui godono il nostro personale e i nostri diplomatici, ottenendo subito il rilascio immediato”, ha detto Guterres, aggiungendo che l’immunità per il personale Onu è chiaramente descritta all’interno della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. (segue) (Rum)