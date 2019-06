Serbia: presidente Vucic, non previsto incontro bilaterale con kosovaro Thaci a summit Bratislava (6)

- Al termine del summit sui Balcani occidentali del 29 aprile Berlino, organizzato dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, non sono emersi risultati concreti se non quello di una riattivazione dei contatti tra Kosovo e Serbia e del ruolo di Francia e Germania come attori influenti nella regione dei Balcani. Pristina e Belgrado rimangono ferme sulle proprie posizioni, con il nodo decisivo del reciproco riconoscimento che viene posto dal Kosovo a giustificazione delle misure restrittive al commercio con la Serbia criticate dalla comunità internazionale. Secondo il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres Belgrado e Pristina devono abbattere al più presto le barriere che ostacolano il proseguimento del dialogo: è l'appello contenuto nell'ultima relazione del segretario generale sulla situazione in Kosovo. (segue) (Seb)