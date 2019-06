Serbia: presidente Vucic, non previsto incontro bilaterale con kosovaro Thaci a summit Bratislava (8)

- Il 10 giugno sarà discussa dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la relazione regolare stilata dal segretario generale sulla situazione in Kosovo e sul lavoro della missione Onu Unmik. La Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite approvata nel 1999 prevede che il Consiglio di sicurezza si riunisca 4 volte l'anno per discutere una relazione regolare sulla situazione in Kosovo e sul lavoro della missione. Tale prassi è stata interrotta nell'agosto del 2018, quando la presidenza di turno del Regno Unito ha deciso di non mettere in agenda la seduta sul Kosovo. La seduta successiva è stata fissata dalla Cina nel novembre del 2018, mentre l'ultima seduta si è tenuta tre mesi dopo, il 7 febbraio. (segue) (Seb)