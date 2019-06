Venezuela: Maduro nomina nuovi ministri Energia e Scienza

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha reso noti oggi i nomi di due nuovi ministri. L'ingegnere Freddy Brito Maestre diventa il nuovo titolare del ministero dell'Energia, carica che si somma a quella di presidente della compagnia elettrica statale Corpoelec. Si tratta del secondo cambio al vertice del dicastero dell'Energia, da quando - a marzo - il paese ha sofferto numerosi e prolungati blackout. Brito Maestre "porterà avanti i laori di rilancio pieno del sistema elettrico nazionale", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Caracas ritiene che i blackout sono parte delle azioni di sabotaggio ordite da oltre confine per creare disagi e giustificare azioni di forza per far cadere il governo. L'ingegnere sostituisce Igor Gaviria, che era diventato ministro il 1 aprile, al posto del generale Luis Alfredo Motta Dominguez, in carica dal 2015. Alla Scienza e tecnologia, con "la straordinaria missione di portare avanti o sviluppo scientifico nazionale", va Gabriela Servilia Jimenez Ramirez, laureata in Biologia all'Università centrale del Venezuela. (Brb)