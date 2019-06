Kosovo-Serbia: fonti stampa, incontro tra presidenti Thaci e Vucic venerdì a Bratislava (3)

- L'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo potrebbe essere uno dei temi oggetto di attenzione nel prossimo summit di Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel per rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado. E' quanto riporta l'emittente "Radio Free Europe", che ricorda come questo tema sia stato accantonato negli ultimi mesi, ma potrebbe essere uno dei temi principali in agenda nel summit tra i leader di Kosovo e Serbia in programma il primo luglio nella capitale francese. I rappresentanti del governo di Pristina hanno fatto sapere che ancora non esiste un agenda precisa, in vista del summit di Parigi che segue quello di fine aprile a Berlino, ma non hanno escluso che la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba sarà inevitabilmente uno dei temi sul tavolo. "Dovremmo sempre tenere in mente che la Costituzione e le leggi del Kosovo sono la base per ogni azione. E riguardo l'Associazione si applicherà lo stesso principio", ha detto la portavoce del governo kosovaro Donjeta Gashi, secondo cui Pristina intende attuare gli accordi internazionali ma solo nel rispetto delle leggi e della Costituzione del paese. (segue) (Kop)