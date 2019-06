Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, Ucraina rafforzi stato diritto e lotta a corruzione

- L'Ucraina, partner di grande valore per la Nato, deve compiere riforme essenziali come combattere la corruzione e rafforzare lo stato di diritto. Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg nel suo punto stampa con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Stoltenberg ha sottolineato che il paese contribuisce alle missioni dell'Alleanza in Afghanistan e in Kosovo, mentre affronta minacce in casa. Il segretario generale ha spiegato anche le forze degli alleati e quelle ucraine si esercitano insieme, cosa che dimostra il forte impegno dell'Ucraina per la sicurezza internazionale. "Abbiamo anche discusso della situazione nell'Ucraina orientale, compresi i tentativi della Russia di fornire passaporti russi ai cittadini ucraini", ha detto, ricordando che il conflitto nell'est dell'Ucraina continua a mietere vite e che i combattimenti hanno ucciso 13mila persone. "La Nato sostiene fermamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Gli alleati non riconoscono e non vogliono riconoscere l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e condanniamo le azioni aggressive della Russia nella regione del Mar Nero. Accogliamo con favore la decisione del Tribunale internazionale per il diritto del mare secondo cui la Russia deve rilasciare i marinai ucraini e le navi illegalmente detenute lo scorso novembre. Gli alleati continueranno a richiamare la Russia al rispetto degli obblighi internazionali e dei suoi impegni internazionali", ha aggiunto. Stoltenberg ha spiegato che in risposta alle azioni illegali della Russia, la Nato ha aumentato la sua presenza nel Mar Nero, con più navi e più aerei, e ha intensificato la cooperazione con i suoi partner nella regione, Ucraina e Georgia. "Quindi stiamo monitorando da vicino la situazione. Ad aprile, i ministri degli esteri hanno concordato un pacchetto di misure aggiuntive, compreso più addestramento delle tue forze marittime e della tua guardia costiera, maggiore presenza navale con visite portuali ed esercitazioni e condivisione di informazioni. A luglio terremo più esercitazioni nel Mar Nero, insieme all'Ucraina", ha proseguito. Inoltre, la Nato continua a dare un forte supporto pratico in altri settori. "Attraverso dieci fondi fiduciari, alleati e partner della Nato hanno promesso oltre 40 milioni di euro per sostenere l'Ucraina in aree come il comando e il controllo, la difesa informatica e la riabilitazione medica. Gli alleati della Nato forniscono anche addestramento militare alle forze armate ucraine e ogni giorno i nostri consulenti della Nato sostengono le riforme della sicurezza e della difesa dell'Ucraina", ha evidenziato. Secondo Stoltenberg, il paese deve compiere riforme "essenziali per garantire sicurezza e prosperità a tutti gli ucraini e per avvicinare l'Ucraina alla Nato", come combattere la corruzione e rafforzare lo stato di diritto. A tal proposito, gli alleati hanno accolto "con favore" l'adozione della legge ucraina sulla sicurezza nazionale e incoraggiano il paese a realizzare "questa importante legislazione", ha concluso Stoltenberg. (Beb)