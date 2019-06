I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: report segretario generale Onu, rimuovere ostacoli a proseguimento dialogo - Belgrado e Pristina devono abbattere al più presto le barriere che ostacolano il proseguimento del dialogo: è l'appello contenuto nell'ultima relazione del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sulla situazione in Kosovo. L'emittente serba "Rts" anticipa alcuni stralci della relazione che sarà presentata e discussa presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il prossimo 10 giugno. Secondo Guterres le "serie tensioni" fra Belgrado e Pristina rappresentano ancora un ostacolo per un dialogo produttivo e suscitano "preoccupazione" fra i funzionari locali e internazionali a causa di un possibile peggioramento della stabilità. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha poi osservato che i dazi imposti da Pristina sui prodotti serbi sono ancora in vigore, e ricordato che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha recentemente annunciato delle contromisure. (segue) (Res)