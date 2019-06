Serbia: presidente Vucic, non previsto incontro bilaterale con kosovaro Thaci a summit Bratislava (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricorda l'emittente serba d'ora in avanti, su richiesta di Stati Uniti e Regno Unito, il Consiglio di sicurezza si riunirà ogni 6 mesi per discutere la relazione del segretario generale. Nella giornata di ieri il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, intervistato da "Voice of America" ha detto che Belgrado e Pristina devono tornare al più presto al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo onnicomprensivo. Palmer ha aggiunto di ritenere "assolutamente possibile" che ciò si verifichi entro la fine dell'anno. "Al momento quello che più ci interessa è che le due parti tornino al tavolo delle trattative, che rinnovino il dialogo e che compiano progressi verso quell'accordo", ha detto Palmer. (segue) (Seb)