Serbia: presidente Vucic, non previsto incontro bilaterale con kosovaro Thaci a summit Bratislava (12)

- Il giorno successivo all'operazione nel nord del Kosovo l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini,ha dichiarato che tali avvenimenti hanno dimostrato che è necessario riavviare il processo di dialogo fra Belgrado e Pristina. "Quello che è accaduto ieri mostra che Pristina e Belgrado hanno bisogno di tornare al tavolo del dialogo e raggiungere un accordo legalmente vincolante. Quello che è accaduto ieri ci ricorda che tutti vogliamo un accordo legalmente vincolante perché tutta la regione ne trarrà beneficio", ha detto Mogherini. L'Alto rappresentante ha poi fatto appello alle autorità kosovare affinché vengano eliminati i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache. "Come donatori sappiamo che è meglio fare affari che fare la guerra. Il Kosovo e la Serbia hanno bisogno di impegnarsi per un accordo e se parliamo di condizioni, allora ripeterei che le tasse del 100 per cento verso Serbia e Bosnia Erzegovina vanno ritirate", ha ancora detto l'Alto rappresentante. (Seb)