Kosovo: presidente Thaci, dazi contro Serbia rimarranno fino a quando ci saranno "discriminazioni"

- I dazi sull'importazione di prodotti dalla Serbia non verranno eliminati fino a quando continueranno "le discriminazioni" nei confronti del Kosovo. Lo ha ribadito il presidente del Kosovo Hashim Thaci in una conferenza all'aeroporto di Pristina prima della sua partenza per Bratislava, in Slovacchia, dove parteciperà al Forum globsec 2019. Thaci ha affermato che una soluzione finale tra il Kosovo e la Serbia porterebbe pace nella regione, riferisce l'emittente "Rtk". Il presidente kosovaro ha anche detto che i dazi sui prodotti importanti dalla Serbia non verranno eliminati finché "le discriminazioni verso i cittadini del Kosovo" in termini di libero movimento nell'Ue verranno terminate. Il riferimento di Thaci è alla mancata liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari da parte dell'Ue. (segue) (Kop)