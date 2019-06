Repubblica Ceca: ministro Interno Hamacek, Cssd non dovrebbe lasciare governo

- Non vi sono ragioni per cui il Partito socialdemocratico ceco dovrebbe lasciare la coalizione di governo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno ceco e leader del Cssd, Jan Hamacek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Hamacek ribadisce che il Cssd è andato al governo per realizzare un programma preciso e non per risolvere i problemi del suo partner di coalizione, il movimento Ano. A suo avviso, il premier Andrej Babis dovrebbe incontrare gli organizzatori delle recenti proteste contro l'esecutivo, che chiedono le dimissioni del premier e del ministro della Giustizia, Marie Benesova. I politici devono segnalare alla gente di ascoltare la loro voce, dice Hamacek. (Vap)