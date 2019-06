Confcommercio: Squeri (FI), da Sangalli strada giusta per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, a margine dell'assemblea annuale di Confcommercio, ha osservato che "nella sua relazione, il presidente Sangalli ha affrontato il punto nodale della nostra economia: questo paese rischia di affondare tra scarsa crescita, zavorra fiscale e oneri burocratici. La strada indicata da Carlo Sangalli per cambiare le cose, che prevede una seria aggressione alla spesa pubblica improduttiva, dismissioni del patrimonio e contrasto all'evasione, è quella più corretta. E' impensabile", ha proseguito il parlamentare, "impostare una politica di sviluppo attraverso il ricorso sistematico al deficit, così come va evitato una volta per tutte l'aumento dell'Iva, una spada di Damocle che ancora oggi pende sulla nostra economia minacciandola gravemente". (Rin)