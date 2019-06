Puglia: Capone, le compagnie pugliesi al Napoli teatro festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in assoluto le compagnie di danza e teatrali regionali pugliesi verranno accolte nell'ambito del Napoli Teatro Festival. La Puglia si presenterà con 12 compagnie per ragazzi, individuati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, scelti da una commissione di esperti costituita da un rappresentante del Napoli Teatro Festival, un esperto di teatro ragazzi e un rappresentante dell’Arti, Associazione reti teatrali italiane. Lo Showcase sarà rivolto, oltre che al pubblico del Festival, agli operatori nazionali, internazionali, alla stampa, alla critica. Saranno invitati referenti del ministero dei Beni ed Attività culturali, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, i circuiti regionali Arti e i direttori dei festival più importanti. Con lo Showcase sarà possibile, così, far vedere e valutare gli spettacoli a un parterre di professionisti variegato, che potrà scegliere di programmare gli spettacoli pugliesi nei diversi contesti di provenienza. Oltre agli spettacoli dal vivo, Puglia Showcase 2019 proporrà il Forum “Il teatro per ragazzi in Italia", momento di approfondimento sullo stato del teatro dedicato ai ragazzi in Italia, in collaborazione con Arti, che svilupperà due tematiche centrali su cui dibattere con tutti i comparti di settore: l’importanza strategica del teatro ragazzi per la crescita culturale dei territori, non solo per la creazione di nuovo pubblico ma soprattutto per la valenza sociale che ha la partecipazione attiva al teatro comporta nelle giovani generazioni; le risorse e l’attenzione che Mibac e Miur, Regioni e Enti territoriali dedicano a questo settore in relazione allo sviluppo della filiera. (segue) (Ren)