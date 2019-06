Puglia: Capone, le compagnie pugliesi al Napoli teatro festival (2)

- “Lo scorso anno l'esperimento di Roma è andato oltre le nostre aspettative". Lo ha dichiarato l’assessore all’Industria turistica e Culturale, Loredana Capone. "Vogliamo riunire - ha proseguito Capone - le nostre compagnie e portarle in altri luoghi per farle conoscere e per far conoscere anche la nostra terra. Quando mi hanno proposto questo progetto non ero in me dalla gioia. La Puglia che si presenta agli altri e li incontra attraverso la cultura è la nostra Puglia. Fatta di talenti che non dimenticano di essere pugliesi ma non sono riconosciuti. Futuro che lascia integre le identità e le presenta. Quest'anno a Napoli siamo più ricchi della esperienza precedente e realizziamo una collaborazione che si contamina. Andare nel miglior festival italiano con questa vetrina per i ragazzi crea una relazione stabile su un tema preciso in cui in Puglia è maturata una eccellenza. Lavorare insieme e in squadra senza paure ma contaminandosi. Il prossimo anno abbiamo già segnato anche una terza tappa a Milano. La connessione con la parte enogastronomica non è casuale. Per noi la cucina è elemento della nostra identità cosa che non è uguale per tutti i popoli e le comunità. Per gli italiani la tavola è importantissima. Noi dobbiamo trasformare nostro racconto della cucina e delle tradizioni. Anche quello è teatro. Per questo questo il format è importante. Si unisce a questo anche la danza come elemento di aggregazione importantissimo che parte dalle tradizioni più popolari come la pizzica". "Con le nostre compagnie - ha concluso l'assessore - andiamo a fare marketing territoriale unendo teatro, paesaggi, enogastronomia e danza.” (Ren)