Ue: M5s, Di Maio ha ragione, investimenti ambiente fuori da patto Stabilità

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue a Montecitorio affermano, in una nota, che "il vicepremier Luigi Di Maio oggi ha ribadito un concetto sacrosanto: gli investimenti per l'ambiente dovrebbero essere esclusi dal patto di Stabilità europeo e i limiti del 3 per cento. La sostenibilità ambientale, l'economia circolare, lo sviluppo di nuove e importanti sinergie per combattere i cambiamenti climatici", proseguono i parlamentari pentastellati, "sono valori e idee per i quali il Movimento ha sempre lottato sia in Italia che in Europa. Ecco perché chiediamo a gran voce un cambio di passo da parte delle istituzioni dell'Unione. Un segnale chiaro e inequivocabile da Bruxelles, per una crescita realmente sostenibile e equa, un new deal basato sull'innovazione", concludono i deputati del M5s, "il rispetto dell'ambiente e l'abbandono definitivo dei vecchi piani di austerity". (Com)