Trasporti: in Consiglio comunale di Milano inizia la discussione su tariffe Atm

- Al via oggi pomeriggio la discussione del Consiglio comunale sul nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico locale, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 15 luglio. Un esame che non si prevede sarà breve, considerato che la Lega sulla delibera ha giocato il cosiddetto "jolly", che annulla la possibilità di contingentare i tempi di discussione in Aula. Il tema più discusso è l'aumento del biglietto singolo urbano a 2 euro. Una scelta necessaria - spiega da mesi la giunta - per garantire il mantenimento di un buon livello del servizio, a fronte di un aumento dei chilometri percorsi dai mezzi pubblici. Il rincaro, quindi, andrà a toccare utenti occasionali e turisti. Invariati invece i prezzi degli abbonamenti annuali (quello per gli adulti resta a 330 euro, con la possibilità di pagarlo a rate mensili), per i quali sono state previste nuove agevolazioni. La giunta ha accolto anche diverse proposte avanzate negli scorsi mesi dalla stessa maggioranza, che attenuano l'impatto dell'aumento a 2 euro, come la timbratura multipla in metropolitana (il biglietto sarà valido 90 minuti come sui mezzi di superficie e non più per una sola corsa) e il "carnet comitiva", ovvero la possibilità di utilizzare il ticket cumulativo per più persone nello stesso momento. Una novità che - si è appreso durante la commissione Mobilità che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale - non potrà entrare in vigore finché non sarà attivata la bigliettazione elettronica. (segue) (Rem)